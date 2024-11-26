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14:47, 26 ноября 2024Мир

Стало известно о планах одной страны НАТО профинансировать ВПК Украины

WSJ: Дания профинансирует ВПК Украины на 1,4 миллиарда долларов в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Дании профинансируют военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины на 1,4 миллиарда долларов в 2025 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Европейские союзники Украины, испытывающие трудности с производством достаточного количества оружия для военных нужд Киева, внедряют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами», — пишет издание.

WSJ указывает, что Минобороны Дании и глава ведомства Троельс Лунд Поульсен рассчитывают, что «в следующем году через систему будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов».

Ранее Минобороны Швеции заявило о готовности профинансировать массовое производство ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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