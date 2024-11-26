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10:51, 26 ноября 2024Силовые структуры

Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на миллион рублей

Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на ₽1 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пострадавший при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подал иск к организатору концерта на один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Хорошевский районный суд принял к производству исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в «Крокус Сити Холл» к компании-организатору проходившего там концерта группы «Пикник». Отмечается, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря.

По информации ТАСС, истец считает, что нарушены его права потребителя, потому что организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия. Поэтому он просит суд взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Нападение в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Четыре террориста ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

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