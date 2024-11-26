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12:16, 26 ноября 2024Ценности

Россиянам назвали плюсы кофе без кофеина

Бариста Корсаков назвал декаф идеальным напитком для чувствительных к кофеину
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Бариста назвал россиянам плюсы ставшего популярным кофе без кофеина. Комментарий члена Центра отраслевой экспертизы МАЙ Дмитрия Корсакова поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, декаф представляет собой зерна, из которых на 97 процентов был удален кофеин с помощью различных методов декофеинизации. Отмечается, что существуют химический, физический и механический методы удаления кофеина из зерен. «Декофеинизированный кофе можно использовать для приготовления любых напитков», — уточнил специалист.

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Собеседник издания объяснил, что такой кофе идеально подойдет чувствительным к кофеину людям, потребление которого может вызвать признаки тревожности, беспокойства, а также бессонницу и повышенное сердцебиение. «Кофе без кофеина позволяет наслаждаться любимым напитком без неприятных последствий после употребления. Даже вечером», — пояснил он;

Широкую популярность декафа Корсаков объясняет ростом интереса к здоровому образу жизни. Кроме того, кофейная культура продолжает активно развиваться, и многие люди стремятся попробовать новые сорта и способы приготовления, подытожил бариста.

Ранее в ноябре стало известно, что кофе изменил состав кишечных бактерий.

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