Россиянин несколько раз ударил бабушку поленом по голове и получил восемь лет колонии

В Нижегородской области мужчина получил 8 лет за убийство бабушки поленом

В Нижегородской области суд приговорил 27-летнего местного жителя к восьми годам колонии за расправу над 78-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следствие и суд установили, что в январе 2024 года мужчина поссорился с родственницей в деревянном сарае у дома в деревне Кайдалово и нанес ей несколько ударов поленом по голове. Травмы оказались для пожилой женщины несовместимыми с жизнью.

19 ноября сообщалось, что в Башкирии задержали 65-летнего пенсионера, подозреваемого в расправе над односельчанкой.