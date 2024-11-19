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19:48, 19 ноября 2024Силовые структуры

Пенсионер из российской деревни навестил односельчанку и забил ее табуретом и поленом

В Башкирии задержали 65-летнего пенсионера, забившего табуреткой односельчанку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан задержали подозреваемого в расправе над односельчанкой 65-летнего российского пенсионера. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 ноября житель деревни Сатык заглянул в гости к 62-летней старой знакомой. Мужчина пришел не с пустыми руками и вскоре старые знакомые устроили застолье с алкоголем. В ходе беседы у соседей возник спор, быстро переросший в конфликт и словесную перепалку. Разгоряченный спиртным мужчина взялся за табурет и ударил им соперницу по голове, после чего взял полено и принялся бить им женщину до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Мужчина ушел домой и лег спать, но утром женщину обнаружила зашедшая ее проведать соседка, которая и вызвала полицию. Сосед сначала все отрицал, но, когда полицейские нашли у него дома окровавленную одежду, во всем признался. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия житель деревни Сатык на время следствия отправлен в СИЗО.

17 октября в Тамбовской области задержали 73-летнего российского пенсионера, заподозренного в расправе над 61-летним соседом.

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