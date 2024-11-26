США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

Блинкен: США и G7 завершают процесс выделения Киеву $50 млрд из активов РФ

США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву из замороженных российских активов. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи G7 заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал дипломат.

Блинкен также напомнил об объявлении новых американских санкций в отношении банков России, в частности Газпромбанка. Он допустил дальнейшие действия со стороны «Большой семерки».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил суммарный объем финансовой помощи республике со стороны западных партнеров более чем в 100 миллиардов долларов. Речь идет о размере поддержки стран G7 и Евросоюза с февраля 2022 года. До конца 2024-го, подчеркнул он, власти республики планируют привлечь еще около 12,1 миллиарда долларов с целью покрытия дополнительных оборонных расходов госбюджета.