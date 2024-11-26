Стало известно о боях на окраине Великой Новоселки в ДНР

Боевые действия ведутся на юго-восточной окраине Великой Новоселки в ДНР

Российские войска ведут боевые действия на юго-восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Российские войска вплотную подошли к юго-восточной окраине Великой Новоселки, начались бои», — сообщил источник агентства.

Также в силовых структурах добавили, что российские подразделения обходят населенный пункт, чтобы взять его в клещи.

Ранее военный батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины с позывным Осман раскритиковал украинскую оборону в районе Великой Новоселки. Он добавил, что гражданские подрядчики редко строят укрепления в глубоком тылу, и назвал такую политику «кретинизмом».