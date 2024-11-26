Стратегию Байдена по Украине назвали сомнительной

NR: стратегия Байдена по поддержке Украины сомнительна

Подход действующего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление американского лидера, пишет журнал National Review (NR).

«Его стратегическое мышление навсегда затуманено неправильным толкованием сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине», — пишет автор статьи.

По данным издания, глава Соединенных Штатов с начала специальной военной операции «жертвовал возможностью за возможностью». Автор отмечает, что политик все время медлил с предоставлением тех систем вооружения, о которых просила украинская сторона.

