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03:32, 26 ноября 2024Мир

Стратегию Байдена по Украине назвали сомнительной

NR: стратегия Байдена по поддержке Украины сомнительна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Подход действующего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление американского лидера, пишет журнал National Review (NR).

«Его стратегическое мышление навсегда затуманено неправильным толкованием сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине», — пишет автор статьи.

По данным издания, глава Соединенных Штатов с начала специальной военной операции «жертвовал возможностью за возможностью». Автор отмечает, что политик все время медлил с предоставлением тех систем вооружения, о которых просила украинская сторона.

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