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07:29, 26 ноября 2024Экономика

Цена на российскую нефть обновила максимум с начала октября

Цена Urals поднялась до 7,25 тысячи рублей за баррель впервые с начала октября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В понедельник, 25 ноября, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в моменте поднялась до отметки в 7,25 тысячи рублей за баррель и обновила максимум с начала октября 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Profinance.ru.

В этом году рублевая стоимость Urals поднималась выше этой отметки только дважды — несколько дней в апреле и один день в начале октября. Однако к 19:00 по московскому времени котировки основной российской экспортной марки сырья откатились до отметки в 7,05 тысячи рублей за баррель. Тем не менее, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,2 процента.

Эксперты связывают заметное увеличение рублевой стоимости Urals с рядом факторов. В качестве главной причины аналитики назвали резкое ослабление курса национальной валюты к американской. Так, в понедельник, 25 ноября, внебиржевой курс доллара вырос сразу на 4,4 рубля и достиг отметки в 104,14 рубля. В результате курс американской валюты к российской вернулся к максимальному значению с марта 2022 года.

В долларовом выражении стоимость российского сырья с начала 2024 года выросла на 16,21 процента. К закрытию торгов 22 ноября котировки Urals находились на уровне примерно в 69,3 доллара за баррель. В октябре, согласно данным Минэкономразвития, средняя стоимость основного экспортного сорта составила 64,72 доллара, что оказалось на 20,8 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2023-го. В месячном же выражении показатель увеличился на 1,8 процента, или на 1,12 доллара, на фоне роста мировых нефтяных котировок.

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