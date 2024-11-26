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12:38, 26 ноября 2024Мир

Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

Тысячи пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста, требуя освобождения политика из тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

Протестующие отправились в столицу под руководством жены Хана Бушры Биби и Али Амина Гандапура, главного министра северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, где партия Хана остается у власти. Участники акции планировали провести сидячую забастовку у здания парламента.

Власти Пакистана ввели в стране режим строгой изоляции, отключили интернет и забаррикадировали основные дороги, ведущие в столицу Исламабад, чтобы не допустить протестующих в город. Однако участники митинга прорвали баррикады и столкнулись с полицией.

Сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ для разгона толпы и перекрыли дороги грузовыми контейнерами, чтобы помещать продвижению людей в центр столицы. В результате столкновений есть пострадавшие. Врачи Пакистанского института медицинских наук сообщили CNN, что погибло пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции и один гражданский.

В январе Имрана Хана приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. Помимо этого он и его супруга получили 14 лет лишения свободы за продажу ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Обоим супругам запретили занимать государственные должности в течение 10 лет, а также назначили наказание в виде штрафа в размере 787 миллионов пакистанских рупий каждому.

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