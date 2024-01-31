Бывшему премьеру Пакистана вынесли новый приговор

Экс-премьера Пакистана Хана и его жену приговорили к 14 годам за коррупцию

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану и его жене Бушре Биби вынесли новый приговор. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, экс-премьера и его супругу приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Кроме того, обоим запретили занимать какие-либо государственные должности в течение 10 лет, а также назначили наказание в виде штрафа в размере 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов) каждому.

«Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Возглавивший страну после свержения Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов)», — говорится в публикации.

Ранее Хана приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. Адвокат бывшего премьера заявил, что они не принимают этот «незаконный» приговор.