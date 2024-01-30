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10:42, 30 января 2024Мир

Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам лишения свободы

Reuters: экс-премьера Пакистана Хана приговорили к 10 годам лишения свободы
Имран Хан

Имран Хан. Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на партию политика.

«Мы не принимаем этот незаконный приговор», — приводит издание слова адвоката Хана.

Помимо экс-премьера, 10 лет тюрьмы также дали бывшему министру иностранных дел страны, Шаху Мехмуду Куреши. Он также был обвинен в утечке гостайны.

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