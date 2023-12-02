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13:55, 2 декабря 2023Мир

В Пакистане возобновился суд по делу бывшего премьер-министра

В Пакистане в открытом режиме возобновился суд над экс-премьер-министром Ханом

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Пакистане в открытом режиме возобновился суд над экс-премьер-министром Имраном Ханом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на судебные заседания допустили представителей общественности. При этом процесс проходит в самой тюрьме, где содержится политик. Заседания переносили в федеральный судебный комплекс в Исламабаде, но позже это решение было отменено из-за опасения властей о возможности массовых беспорядков.

Новое дело против Имрана Хана связано с нарушением закона о гостайне. Ранее политика уже признали виновным по делу о незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы ("тошаханы"), где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц. «Имран Хан намеренно представил фальшивые данные о подарках тошаханы и был признан виновным в коррупции», — сказано в решении суда.

В августе Хана приговорили к трем годам лишения свободы.

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      Марк Леонов
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