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08:05, 26 ноября 2024Бывший СССР

Украинский дезертир получил российский паспорт

Полтора года скрывавшийся в Северодонецке дезертир ВСУ получил паспорт России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дезертир Вооруженных сил Украины (ВСУ), полтора года нелегально живший в Северодонецке, получил российский паспорт. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, он полтора года прятался, так как боялся, что его могут посадить. «А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать. Потому что неофициально без паспорта стало труднее работать», — добавил он.

Мужчину мобилизовали в автобусе и отправили служить в украинские войска, а во время отступления ВСУ он спрятался и остался в Северодонецке. По его словам, он смог доказать, что не участвовал в боевых действиях, и вопросов у спецслужб к нему нет.

Ранее пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко рассказал, что бойцов ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют выполнять «самую черную работу».

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