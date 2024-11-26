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10:54, 26 ноября 2024Мир

В ФСБ рассказали о желании США превратить СНГ в дешевую ресурсную базу

Бортников: США хотят превратить СНГ в дешевую ресурсную базу, устроив там хаос
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

США и их союзники хотят превратить Содружество Независимых Государств (СНГ) в дешевую ресурсную базу, устроив там хаос. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

«США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешевую ресурсную базу», — отметил глава ведомства.

Ранее Бортников заявил, что США и Великобритания негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта. По его словам, усилиями Запада Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства.

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