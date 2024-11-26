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08:38, 26 ноября 2024Мир

В НАТО признали неспособность Европы победить в гонке вооружений

Адмирал НАТО Вандье: Европа не сможет выиграть будущую гонку вооружений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны Европы не смогут одержать победу в будущей глобальной гонке вооружений из-за навязанных самих себе правил. Об этом заявил верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье, передает Politico.

«Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она навязала себе сегодня. Ей необходимо больше рисковать, тратить больше средств, действовать быстрее и сокращать бюрократию», — отметил адмирал.

Вандье выразил надежду, что следующий саммит НАТО «пошлет странам-участницам Европейского союза (ЕС) сигнал» о необходимости смены внутренних правил, «если они намерены продолжать участие в гонке». Авторы материала подчеркнули, что Евросоюз работает над увеличением создания оружия, но «все еще сильно отстает от России по производству боеприпасов».

Ранее Вандье заявил, что нежелание рисковать как основа менталитета мешает европейцам перевооружаться и ставит их в более слабое положение по отношению к США в глобальной гонке вооружений.

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