Адмирал Вандье: нежелание европейцев рисковать мешает перевооружению НАТО

Нежелание рисковать как основа менталитета мешает европейцам перевооружаться и ставит их в более слабое положение по отношению к США в глобальной гонке вооружений. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье, передает журнал Politico.

«Европа может поучиться у Америки многому в технологиях и инновациях. Их энтузиазм [американцев] и способность идти на риск имеют основополагающее значение. В Европе мы не рискуем», — пожаловался военный представитель.

Он также добавил, что европейцы накладывают большое количество правовых ограничений на модернизацию техники и разработку новейших вооружений. По его словам, это искусственным образом создает большое количество препятствий.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал производить больше оружия для нанесения ударов вглубь России. В ответ на его слова американский экономист Джеффри Сакс посоветовал Бауэру делать публичные заявления о конфликте на Украине.