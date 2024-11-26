В Турции заявили о скором вынужденном отступлении США по конфликту на Украине

Лидер Vatan Перинчек: США сделают шаг назад по Украине из-за успехов ВС России

Вскоре США будут вынуждены отступить на шаг назад по конфликту на Украине ввиду значительных успехов ВС России в зоне боевых действий. В то же время Киев становится тяжким грузом для союзников, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Необходимо понять, что следующей администрации Белого дома необходимо пересмотреть (позицию) по Украине. Так как вкупе с неудачами на фронте Украина становится серьезным грузом для США. Желаемого результата нет. Необходим шаг назад», — подчеркнул политик.