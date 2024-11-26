В Турции заявили об отсутствии возражений у США относительно использования С-400

Глава МО Турции Гюлер: в США не возражают относительно использования С-400

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Его слова приводит портал T24.

Как рассказал министр, в ходе последних встреч с американской стороной Турция отвергла то, что хотели США в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет, добавил Гюлер.

«Нужен только приказ с нашей стороны, и системы будут направлены в эти районы. Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — отметил он.

В августе газета Cumhuriyet со ссылкой на источники сообщила, что Турция решила отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 ради покупки американских истребителей F-16. Предполагается, что данные самолеты нужны турецкой стороне на фоне ухудшения отношений с Грецией.