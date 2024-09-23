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13:40, 23 сентября 2024Мир

Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

Эрдоган: американские санкции подрывают доверие Турции к США

Фото: Murad Sezer / Reuters

Американские санкции против оборонной промышленности Турции подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Ограничительные меры в отношении турецкой оборонной промышленности, наложенные Вашингтоном, нашим союзником по альянсу, негативно на нашем доверии к США», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что санкции, введенные согласно американскому закону CAATSA, и исключение Анкары из программы истребителей F-35 «противоречат духу НАТО».

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      Дарья Устьянцева
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