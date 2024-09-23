Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

Эрдоган: американские санкции подрывают доверие Турции к США

Американские санкции против оборонной промышленности Турции подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Ограничительные меры в отношении турецкой оборонной промышленности, наложенные Вашингтоном, нашим союзником по альянсу, негативно на нашем доверии к США», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что санкции, введенные согласно американскому закону CAATSA, и исключение Анкары из программы истребителей F-35 «противоречат духу НАТО».