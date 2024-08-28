Турция решила отказаться от российских ЗРК ради американских самолетов

Cumhuriyet: Турция решила отказаться от российских ЗРК С-400

Турция решила отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ради покупки американских истребителей F-16. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники.

«Утверждается, что на складах до сих пор хранятся ЗРК С-400, которые были закуплены у России за 2,5 миллиарда долларов и вызвали кризис в отношениях с США. По данным за кулисами, Турция вынесла на обсуждение идею решить проблему С-400, что является условием возвращения США к продаже F-35», — приводит издание слова источников.

Авторы материала также обратились к сотрудникам американского посольства в Анкаре. Они не опровергли факт возможной сделки, указав, что сейчас «мяч на стороне Турции». Предполагается, что данные самолеты нужны турецкой стороне на фоне ухудшения отношений с Грецией.

Ранее аналитик Энгин Озер заявил, что Турция реализует альтернативный план и разместит закупленные у России ЗРК С-400 в Ливии. По его словам, Анкара может реализовать этот альтернативный план, так как, согласно договору, «она не может передавать, продавать или передавать на использование эти системы третьим странам».