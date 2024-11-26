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16:37, 26 ноября 2024Россия

Группировке ВСУ в ДНР предрекли обрушение после одного шага Российской армии

Эксперт Дандыкин: контроль Копанки может поспособствовать обрушению ВСУ в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Копанки Харьковской области может поспособствовать обрушению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наши сейчас, на мой взгляд, окружают купянскую группировку [ВСУ]. Там идут жесткие бои. Это продвижение на Харьков. В 2022 году мы были и в Изюме, и в Купянске. Все к этому идет. А это все находится рядом с ДНР. Поэтому это не только направление по окружению Купянска, но по большому счету это может поспособствовать обрушению донецкого фронта врага», — предрек Дандыкин.

Ранее Российская армия взяла под контроль село Копанки Харьковской области. Как уточнили в Минобороны России, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Сенькова, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки Харьковской области, а также Ивановки Донецкой народной республики. Отражены пять контратак.

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