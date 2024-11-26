Зеленский заявил о запуске рекордного количества дронов по Украине

Зеленский: российские военные запустили рекордное количество дронов по Украине

Российские военные в ночь на 26 ноября запустили рекордное количество дронов для ударов по Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия выпустила 188 беспилотных летательных аппаратов. При этом он отметил, что в результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры.

«Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах (...). Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества», — рассказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо больше средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Киев работает с партнерами для получения большего числа соответствующих систем.