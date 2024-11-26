Зеленского назвали непригодным для исполнения обязанностей верховного главнокомандующего

Журналист Бутусов: Зеленский непригоден для роли верховного главнокомандующего

Украинский журналист и экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов назвал президента Владимира Зеленского непригодным для исполнения обязанностей верховного главнокомандующего и призвал его признать данный факт, передав оперативное управление компетентному органу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Никакие США, никакая НАТО, никакая Европа нам не выиграет за нас войну, и отвечает у нас за это верховный главнокомандующий Владимир Зеленский», — заявил Бутусов.

По его словам, украинский лидер демонстрирует отсутствие способностей принимать даже самые простые управленческие и организационные решения, касающиеся ведения боевых действий, в связи с чем ему необходимо передать оперативное управление другому органу, созданному в рамках его ставки верховного главнокомандующего, после чего стоит ожидать каких-либо результатов. Журналист подчеркнул, что руководить ситуацией на фронте должен один человек, добавив, что ни Зеленский, ни глава его офиса Андрей Ермак «интеллектуально и по морально-волевым качествам неспособны» с этим справиться.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Также стало известно о грядущих изменениях в структуре ВСУ.