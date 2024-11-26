Журналист Херш заявил о не учтенных Пентагоном рисках эскалации конфликта на Украине

Херш: Пентагон не учел мнения о рисках эскалации украинского конфликта

Американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack заявил, что в Пентагоне не учли мнения о рисках эскалации конфликта на Украине, в том числе стратегические последствия, такие как ядерный фактор.

По его словам, ряд ключевых подразделений оборонного ведомства, которые могли бы высказать альтернативные мнения, не были привлечены к анализу ситуации, инициированной администрацией президента США Джо Байдена.

«Стратегические импликации действий президента, включая тот факт, что как Байден, так и президент России Владимир Путин имеют ядерное оружие под своим контролем, не были до конца проработаны», — подчеркнул Херш.

Он также обратил внимание на проблемы в нынешнем подходе Вашингтона к внешней политике. Журналист отметил, что взаимоотношения с Китаем ухудшились из-за желания США вмешиваться во внутренние дела других стран.

Херш также процитировал мнения экспертов, которые считают, что подход избранного президента Дональда Трампа предполагает акцент на переговорах и отказ от политических предрассудков. Он заключил, что реальность важнее политики, а «история важнее заголовков».

Ранее конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин заявила, что если действующий президент США Джо Байден санкционирует передачу Киеву ядерного оружия, это можно будет расценивать как госизмену.

