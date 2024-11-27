16-летнюю дочь Андрея Аршавина заметили с часами за 795 тысяч рублей

16-летнюю дочь Аршавина Яну заметили с часами Bvlgari за 795 тысяч рублей

Дочь футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна Аршавина появилась на публике с аксессуаром за сотни тысяч рублей. Ее снимок появился в Instagram-аккаунте матери (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Барановская опубликовала фотографию 16-летнего подростка, на котором та запечатлена в атласном корсетном топе и брюках белого цвета. При этом на руке девушки заметили золотые часы люксового бренда Bvlgari. Известно, что стоимость часов такой модели начинается от 6900 евро (795 тысяч рублей) — все зависит от количества драгоценных камней на корпусе.

В январе 2023 года Юлия Барановская призналась в желании придушить обидчиков дочери. Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская пожаловалась на критику в адрес ее дочери Яны, участвовавшей в шоу «Новые танцы» на ТНТ.