Алсу сделала тату на шее после скандального развода

Певица Алсу сделала тату на шее после скандального развода с Яном Абрамовым

Российская певица Алсу решилась на кардинальные изменения во внешности после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Видео из тату-салона она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась роликом, на котором запечатлен процесс нанесения татуировки. На размещенных кадрах видно, что артистка решила сделать рисунок на шее под волосами, однако сам эскиз исполнительница подписчикам не показала. «Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — подытожила она в описании.

При этом Алсу наложила на видео песню певицы Арианы Гранде thank u, next, в которой она поет о своих бывших возлюбленных.

В октябре Алсу высмеяла свою внешность после развода.