В США заявили о нехватке времени у Байдена на Украину

WSJ: Байден не успеет потратить миллиарды долларов на Украину

Президент США Джо Байден не успеет потратить миллиарды долларов на помощь Украине из-за нехватки времени. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«У администрации Байдена не осталось достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов, выделенные законодателями на вооружение Украины», — заявили газете американские чиновники.

Отмечается, что нехватка времени на поддержку Киева объясняется логистическими проблемами Пентагона, который «достиг лимита» отправляемого на Украину оружия. При этом решение об использовании оставшихся денег будет принимать избранный президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет. «Уходящая администрация Байдена хочет, чтобы власти Киева снизили возраст призыва с нынешних 25 до 18 лет, чтобы расширить резерв мужчин призывного возраста», — рассказал источник из Белого дома.