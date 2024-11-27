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20:17, 27 ноября 2024Мир

Членам будущей команды Трампа начали угрожать взрывами

Левитт: кандидаты в администрацию Трампа подверглись угрозам взрывов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Кандидаты в будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа подверглись «жестким» угрозам взрывов. Об этом заявила пресс-секретарь штаба политика Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Несколько кандидатов и назначенцев будущего кабинета Трампа подверглись жестоким угрозам, в том числе и взрывов. Правоохранительные органы действовали оперативно, чтобы обеспечить безопасность тех, кто может подвергнуться атаке», — отметила представитель штаба республиканца.

При этом Левитт не стала уточнять имена тех, кому именно угрожали, а также характер угроз.

Ранее федеральные власти США арестовали жителя Аризоны, который угрожал расправиться с Трампом и его семьей.

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