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16:47, 27 ноября 2024Ценности

Фанаты раскритиковали Алсу за сделанное после скандального развода тату

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alsou_a

Фанаты раскритиковали российскую певицу Алсу за сделанное после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым тату. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась видео процесса нанесения надписи. «Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — подписала Алсу ролик.

Однако поклонники не оценили поступок артистки. По их мнению, татуировка портит внешний вид исполнительницы. «Зачем вам тату? Очень жаль», «На Bentley не клеят стикер», «Разочарована. Не ожидала, что будете делать себе тату», «Теперь вам необходимо сделать каре», «Психолог продуктивнее, чем каляки-маляки на теле», «Вроде мусульманка. Нам строго запрещено делать тату», — возмущались они.

В октябре Алсу высмеяла свою внешность после развода.

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