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14:12, 27 ноября 2024Мир

Фон дер Ляйен пообещала европейцам аналогичное украинскому «сражение за свободу»

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Избранная на второй срок глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому. Об этом она заявила в своей программе для Еврокомиссии, которую должен утвердить новый состав еврокомиссаров, передает ТАСС.

«Наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — заявила она, подчеркнув, что Европе предстоит сражаться за ту же «свободу», которую отстаивает Киев.

Фон дер Ляйен также указала, что сражение «за свободу и демократию» объединяет всех европейцев, а его результаты сформируют «будущее конфронтационного и нестабильного мира».

Ранее глава ЕК прокомментировала назначение Каи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. По словам фон дер Ляйен, бывший премьер-министр Эстонии, известная своей антироссийской и проукраинской позицией, является «нужным человеком в нужное время».

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