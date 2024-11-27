Глава ЕК фон дер Ляйен прокомментировала назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Фон дер Ляйен о назначении Каллас на пост главы евродипломатии: нужный человек

Новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является «нужным человеком в нужное время». Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Она нужный человек в нужное время для европейской дипломатии и интересов в мире» — оценила фон дер Ляйен назначение на пост главы евродипломатии бывшего премьер-министра Эстонии, которая известна своей антироссийской и проукраинской позицией.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что Каллас продолжит «крестовый поход Европы» против Москвы. В постпредстве заявили, что Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с Россией и «бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя».