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12:04, 27 ноября 2024Мир

Глава ЕК фон дер Ляйен прокомментировала назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Фон дер Ляйен о назначении Каллас на пост главы евродипломатии: нужный человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является «нужным человеком в нужное время». Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Она нужный человек в нужное время для европейской дипломатии и интересов в мире» — оценила фон дер Ляйен назначение на пост главы евродипломатии бывшего премьер-министра Эстонии, которая известна своей антироссийской и проукраинской позицией.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что Каллас продолжит «крестовый поход Европы» против Москвы. В постпредстве заявили, что Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с Россией и «бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя».

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