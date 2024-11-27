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12:00, 27 ноября 2024Бывший СССР

Глава Минобороны Эстонии заявил о достаточности средств Евросоюза для помощи Украине

Глава Минобороны Эстонии Певкур: ЕС хватит средств на помощь Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Heiko Becker / Reuters

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у Евросоюза достаточно средств для помощи Украине, его слова передает Politico.

«Вопрос не в деньгах, а в политике», — рассказал Певкур. По его словам, если США откажутся от помощи Киеву, у ЕС хватит средств для восполнения пробела финансирования.

Ранее он призвал союзников Киева не отправлять военных на Украину, поскольку риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества.

Помимо этого, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны.

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