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03:11, 26 ноября 2024Мир

Министр обороны Эстонии обратился к союзникам насчет Украины

Министр обороны Эстонии призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Little / Reuters

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять военных на Украину, поскольку риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества, пишет издание Hill.

«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи... Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества», — написало издание.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Дипломат уточнил, что Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» РФ.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия намерены усилить военную промышленность Украины.

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