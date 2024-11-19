Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине

Лавров: обучение Францией солдат ВСУ говорит о прямом вовлечении в конфликт

Обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» России. «Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях», — сказал он.

По словам министра, сейчас идут разговоры о том, что ВСУ используют французские ракеты SCALP, которые идентичны с британскими ракетами Storm Shadow, что также касается вопроса вовлеченности Парижа к российско-украинский конфликт.

Ранее стало известно, что Франция располагает малым числом ракет SCALP для их поставок Киеву. Однако уточняется, что Париж уже отправил на Украину десять таких ракет и намерен поставить еще 30 единиц.

