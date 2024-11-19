Во Франции заявили о малом числе дальнобойных ракет для поставок на Украину

Le Monde: Франция располагает малым числом дальнобойных ракет для поставок Киеву

Франция располагает малым числом дальнобойных ракет SCALP (аналог Storm Shadow) для их поставок на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Отмечается, что Париж уже отправил Киеву десять таких ракет и намерен поставить еще 30 единиц. При этом источник в беседе с изданием рассказал, что Франция обсуждает отправку ракет с Британией, так как в распоряжении Лондона этих ракет больше.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Французский лидер подчеркнул, что в эскалации украинского конфликта якобы виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».