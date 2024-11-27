Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: при попытке ВСУ атаковать регион пострадавших нет

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что беспилотники в регионе были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По информации Минобороны, за ночь Украина выпустила по Ростовской области 10 беспилотников. Всего над Россией удалось перехватить 22 летательных аппарата.

