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07:52, 27 ноября 2024Россия

Кадыров получил новую награду

Кадыров сообщил о победе в премии за вклад главу региона в развитие субъекта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве России: он получил первое место в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». О новой награде руководитель Чечни рассказал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, его награду за первое место в номинации передали мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову. Глава Чечни добавил, что его награда, а также признание лауреатом премии города Грозного говорит о быстрых темпах развития столицы республики и результативности проводимых властями преобразований.

«Приятно, что работа команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отмечается на самом высоком уровне. Это, несомненно, стимул для дальнейших активных действий», — написал Кадыров, подчеркнув, что властям предстоит еще немало сделать для благополучия региона.

В августе Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Награду политику присвоили за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО), поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

ЖЗЛ
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