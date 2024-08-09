Кадырову вручили премию Нобеля

Главе Чечни Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Награда политику присвоена за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО), поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

Награду Кадырову вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, также лауреат премии Нобеля. Она поблагодарила его за проводимую работу, а глава республики поблагодарил членов делегации за визит.

В августе 2023 года Рамзан Кадыров рассказал, что получил новую награду от президента России Владимира Путина — благодарственное письмо. Глава Чечни уточнил, что награда была вручена ему за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России.

В декабре 2022 года Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.