Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:44, 9 августа 2024Россия

Кадырову вручили премию Нобеля

Главе Чечни Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Награда политику присвоена за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО), поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

Награду Кадырову вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, также лауреат премии Нобеля. Она поблагодарила его за проводимую работу, а глава республики поблагодарил членов делегации за визит.

В августе 2023 года Рамзан Кадыров рассказал, что получил новую награду от президента России Владимира Путина — благодарственное письмо. Глава Чечни уточнил, что награда была вручена ему за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России.

В декабре 2022 года Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      В Совфеде заявили о сомнениях Запада в компетентности главкома ВСУ Сырского

      Макрон поддержал Британию на фоне антимигрантских протестов

      Сборная Испании победила в олимпийском футбольном турнире

      Кадырову вручили премию Нобеля

      «Лучшая модель 2023 года» снялась топлес для модного бренда

      Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

      В Минцифры раскрыли срок перехода аэропортов на отечественное ПО

      Осужденный по делу об убийстве Немцова оказался на СВО

      Вучич получил от России данные о готовящемся в Сербии госперевороте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше