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17:50, 27 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Харьковщине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорники ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был совершен с использованием высокоточных снарядов «Краснополь» группировкой войск «Север».

Ранее Минобороны показало видео поражения «Корнетом» группы боевой машины пехоты (БМП) ВСУ в Курской области. Как отметили в ведомстве, группу БМП ВСУ уничтожил расчет ПТРК «Корнет» крымских десантников.

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