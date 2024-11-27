Минобороны показало кадры уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Харьковщине

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорники ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был совершен с использованием высокоточных снарядов «Краснополь» группировкой войск «Север».

Ранее Минобороны показало видео поражения «Корнетом» группы боевой машины пехоты (БМП) ВСУ в Курской области. Как отметили в ведомстве, группу БМП ВСУ уничтожил расчет ПТРК «Корнет» крымских десантников.