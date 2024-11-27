Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 27 ноября 2024Силовые структуры

Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

Суд в Москве оштрафовал знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Мещанский суд Москвы оштрафовал мужчину, который был знаком с участниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и не сообщил о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ в мае 2022 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

По данным следствия, мужчина установил с террористами «доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама». Когда он узнал, что его знакомые являются участниками ИГ и состоят в ячейке, готовящей теракты на территории Москвы, то испугался за свою жизнь и прекратил общение с ними.

В то же время он не обратился с имевшейся у него информацией в правоохранительные органы, так что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Террористы планировали взорвать здание силовиков на Лубянке в 2022 году. В декабре 2023 года Второй Западный окружной военный суд приговорил их к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о переданных Украине для ударов по Курской области ATACMS

      Объявленная в розыск правнучка летчика СССР Чкалова скрылась за границей

      Россияне бросились скупать косметику

      Часть Запорожья осталась без света

      Перепады настроения после оргазма у женщин назвали признаком сексуального расстройства

      В Гренландии нашли секретный подземный город

      Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

      В ЛНР сообщили о переброске «Азова» под Сватово

      Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

      Нетаньяху назвал причины перемирия с Ливаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше