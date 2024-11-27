Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

Суд в Москве оштрафовал знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ

Мещанский суд Москвы оштрафовал мужчину, который был знаком с участниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и не сообщил о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ в мае 2022 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

По данным следствия, мужчина установил с террористами «доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама». Когда он узнал, что его знакомые являются участниками ИГ и состоят в ячейке, готовящей теракты на территории Москвы, то испугался за свою жизнь и прекратил общение с ними.

В то же время он не обратился с имевшейся у него информацией в правоохранительные органы, так что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Террористы планировали взорвать здание силовиков на Лубянке в 2022 году. В декабре 2023 года Второй Западный окружной военный суд приговорил их к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.

