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18:34, 27 ноября 2024Из жизни

Мужчина пожаловался на насморк и узнал о пролежавшей 20 лет в его носу игральной кости

Китаец с насморком пошел к врачу и узнал, что у него в носу 20 лет лежал кубик
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jonathan Petersson / Unsplash

Мужчина из Китая сделал необычное открытие после того, как пожаловался врачу на насморк и чихание. Об этом пишет South China Morning Post.

23-летний Сяома из города Сиань не мог вылечить насморк на протяжении месяца. После безуспешных попыток избавиться от недуга с помощью традиционной китайской медицины китаец пошел за медицинской помощью в больницу. Врач диагностировал у него аллергический ринит, а рентгеновский снимок показал инородный предмет в носовом ходе.

При осмотре с помощью эндоскопа в носовой полости обнаружили застрявший кубик. «Во время эндоскопии носа мы обнаружили инородный предмет — белый комок, покрытый выделениями. После извлечения оказалось, что это двухсантиметровая игральная кость, частично разрушенная из-за длительного нахождения в полости носа. Она была расположена в нижнем носовом проходе, что привело к повреждению слизистой оболочки носа», — рассказал отоларинголог Сяомы. Узнав, в чем дело, Сяома предположил, что кость могла попасть в нос, когда ему было три или четыре года.

Ситуация была опасной, поскольку кубик с годами прирос к окружающим тканям. Одно неправильное движение во время извлечения могло привести к падению кости в дыхательные пути пациента, что могло спровоцировать удушье. Кубик в итоге успешно удалили хирургическим путем.

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