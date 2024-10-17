Врачи нашли внутри мужчины живого таракана

В Индии мужчина несколько дней мучился от болей в животе из-за живого таракана

В Индии врачи обнаружили, что причиной жалоб пациента был живой таракан в тонкой кишке. Об этом пишет Indian Express.

23-летний мужчина несколько дней мучился от болей в животе и несварения и обратился в больницу. Врачи осмотрели его и, не выявив очевидных патологий, предложили провести эндогастроскопическое исследование. При помощи специальной трубки с камерой медики осмотрели желудок, а затем верхние отделы тонкой кишки. Они были шокированы, когда нашли там крупного живого таракана. Желудочный сок не смог убить насекомое.

Врачи приняли решение удалить таракана при помощи эндоскопа. Они опустили вниз две тонких трубки, одна из которых подавала жидкость, а другая обладала всасывающим эффектом. С их помощью им удалось достать насекомое. После извлечения таракан все еще был жив, длина особи составила три сантиметра.

После успешной операции пациент сообщил, что съел таракана случайно, не заметив этого. При этом, если бы мужчина не обратился в больницу, столь крупное насекомое в верхних отделах кишечника могло вызвать бактериальную инфекцию или стать причиной летального исхода.

Ранее сообщалось, что мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Они извлекли из его носа живое насекомое.