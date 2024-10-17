Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:49, 17 октября 2024Из жизни

Врачи нашли внутри мужчины живого таракана

В Индии мужчина несколько дней мучился от болей в животе из-за живого таракана

Фото: Freer / Shutterstock / Fotodom

В Индии врачи обнаружили, что причиной жалоб пациента был живой таракан в тонкой кишке. Об этом пишет Indian Express.

23-летний мужчина несколько дней мучился от болей в животе и несварения и обратился в больницу. Врачи осмотрели его и, не выявив очевидных патологий, предложили провести эндогастроскопическое исследование. При помощи специальной трубки с камерой медики осмотрели желудок, а затем верхние отделы тонкой кишки. Они были шокированы, когда нашли там крупного живого таракана. Желудочный сок не смог убить насекомое.

Врачи приняли решение удалить таракана при помощи эндоскопа. Они опустили вниз две тонких трубки, одна из которых подавала жидкость, а другая обладала всасывающим эффектом. С их помощью им удалось достать насекомое. После извлечения таракан все еще был жив, длина особи составила три сантиметра.

После успешной операции пациент сообщил, что съел таракана случайно, не заметив этого. При этом, если бы мужчина не обратился в больницу, столь крупное насекомое в верхних отделах кишечника могло вызвать бактериальную инфекцию или стать причиной летального исхода.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Ранее сообщалось, что мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Они извлекли из его носа живое насекомое.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

      Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

      Способность Украины создать ядерное оружие оценили

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше