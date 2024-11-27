На Украине рассказали о «мертвых душах» в ВСУ

Нардеп Безуглая: мертвые души в ВСУ появились из-за старперов в командовании

«Мертвые души» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) появляются из-за «старперов» в командовании. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Мария Безуглая, передает «Фокус».

По ее словам, коррупционные схемы с покупкой мест в тылу для избегания на передовую существуют благодаря отлаженным схемам в командовании. «Также для борьбы с такими схемами стоит отстранить "старперов" от руководства войском», — заявила Безуглая.

Она добавила, что проблема «мертвых душ» наблюдается во многих отрядах ВСУ. Отдельно она отметила воздушные силы Украины.

Ранее на Украине сотрудники военкомата устроили стрельбу во время мобилизации. Один из военкомов повалил мужчину на землю, ему пыталась прийти на помощь женщина. В ответ на это другой военком выпустил автоматную очередь.