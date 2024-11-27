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19:44, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата устроили стрельбу во время мобилизации

«Страна»: сотрудники ТЦК в Кривом Роге устроили стрельбу во время мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Кривом Роге устроили стрельбу во время мобилизации, передает издание «Страна.ua».

Уточняется, что один из военкомов повалил мужчину на землю, ему пыталась прийти на помощь женщина. В ответ на это другой сотрудник ТЦК выпустил автоматную очередь.

Ранее старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов заявил, что сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости — открывать огонь на поражение.

Он объяснил свое предложение «беззащитностью» сотрудников ТЦК и частотой нападений на комиссии военкомов.

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