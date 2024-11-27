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18:57, 27 ноября 2024Путешествия

Названы запрещенные для провоза в самолете неожиданные вещи

Business Insider: в самолет запрещено проносить снежные шары и игрушки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: The Image Party / Shutterstock / Fotodom

В самолет нельзя проносить снежные шары и игрушки с жидкостью, наподобие «волшебного» шара ответов. Запрещенные для провоза на борту неожиданные вещи назвали в Business Insider.

По данным Управления транспортной безопасности США (TSA), в таких предметах может быть больше жидкости, чем разрешено хранить в ручной клади. Также под запретом оказались новогодние хлопушки, поскольку они могут издавать громкие звуки, мешающие полету.

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Кроме того, в списке оказались супы в большом объеме, чугунная посуда, алкоголь крепостью более 70 градусов, игрушечные мечи из пенопласта (но световые мечи брать можно — прим. «Ленты.ру»), любые предметы, напоминающие оружие, удобрения для растений (есть риск воспламенения — прим. «Ленты.ру»).

Ранее специалисты служб безопасности аэропортов дали советы пассажирам самолетов по быстрому прохождению досмотра в авиагавани. По словам экспертов, нужно отказаться от привычки надевать во время путешествия обувь со шнурками, поскольку их завязывание занимает много времени.

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