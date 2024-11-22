Пассажирам самолетов дали советы по быстрому прохождению досмотра в аэропорту

Travel + Leisure: для быстрого досмотра в аэропорту нужна обувь без шнурков

Специалисты служб безопасности аэропортов дали советы пассажирам самолетов по быстрому прохождению досмотра в авиагавани. Своим мнением они поделились с Travel + Leisure.

По словам экспертов, нужно отказаться от привычки надевать во время путешествия обувь со шнурками, поскольку их завязывание занимает много времени. Больше подойдут кроссовки-слипоны, отметили они. Аналогичное мнение у специалистов о ремнях с пряжками — лучше всего надеть спортивные штаны.

Кроме того, следует заранее убрать все вещи из карманов и при необходимости поместить их в одну поясную сумку. Также стоит ознакомиться с правилами провоза опасных предметов в ручной клади и переместить их в багаж. Такие же рекомендации относятся к драгоценностям, которые нужно декларировать.

Ранее пенсионерка привезла из Дубая люксовые часы на 18 миллионов рублей и нарвалась на проверку таможенников и ФСБ в Дагестане. В багаже 59-летней россиянки, прилетевшей из Эмиратов в Махачкалу, нашли 14 люксовых часов и 5 ювелирных изделий.