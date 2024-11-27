Невозможность справиться с ослаблением рубля при помощи ключевой ставки объяснили

Доктор наук Сухарев: изменение ключевой ставки не предотвратит девальвацию

Стремительное ослабление курса рубля связано с высоким спросом на доллары и евро, которых в РФ «нет по существу» из-за того, что их поступление в страну существенно сократилось. Такое мнение в беседе с «Подъемом» высказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Говоря об инструментах, которыми Центробанк может повлиять на ситуацию, специалист отметил, что изменение ключевой ставки «не предотвратит девальвацию», поскольку изменились условия, в которых функционирует экономика России.

По его словам, в прежние кризисы страна «была вписана с недружественными странами в большие сделки, и можно было высоким процентом переключить валютных спекулянтов», сейчас же «движение капиталов другое и финансовые потоки другие», а спекулянты с просевшего фондового рынка частично переключаются на депозиты, с которыми им выгодно работать на фоне высоких ставок.

«Придется делать либо валютные интервенции, либо принять какие-то меры в отношении агентов спроса на доллар. Либо применить и то, и другое. Я думаю, это будет предпринято и девальвационному эффекту не дадут разгореться», — перечислил экономист возможные шаги российского регулятора.

Курс рубля резко снижается к ведущим мировым валютам. На форексе 27 ноября доллар поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей, юань в ходе торгов на Мосбирже превысил 15 рублей.