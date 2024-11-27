Пассажир рассказал о спасении попутчиков из загоревшегося в Анталье самолета

Краснодарец Султанов о спасении пассажиров SSJ-100: любой поступил бы так же

Житель Краснодара Султан Султанов, который спас попутчиков из загоревшегося в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), рассказал подробности случившегося. Он сообщил ТАСС, что любой человек на его месте поступил бы так же.

«Людей было много, в тот момент мы были все вместе — одна команда. Дверь фактически помогали открывать все до единого», — вспоминает он.

Султанов поведал, что на борту самолета находились пожилые люди и дети, которые он и другие пассажиры помогали выходить. «Со многими мы созваниваемся, состояние шоковое у всех: те, кто там находились, стали друг для друга близкими и родным людьми», — добавил он.

Ранее стало известно, что продавца фруктов и овощей из Краснодара Султана Султанова наградят в Госдуме. Уточняется, что депутат Дмитрий Гусев также обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить поступок Султана Султанова.