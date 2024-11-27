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12:06, 27 ноября 2024Путешествия

Спасшего попутчиков из горящего Superjet 100 продавца фруктов наградят

Спасшего попутчиков из горящего SSJ-100 продавца фруктов Султанова наградят
Алина Черненко

Фото: Пивов / РИА Новости

Продавца фруктов и овощей из Краснодара, который спас попутчиков из горящего в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), наградят в Госдуме. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что депутат Дмитрий Гусев также обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить поступок Султана Султанова.

По данным источника, мужчина летел в Турцию по работе. Во время ЧП он сам открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала, и помог выбраться из салона другим пассажирам. Султанов признался журналистам, что не считает себя героем и уверен, что в тот день всех спас бог.

Ранее одна из пассажирок SSJ 100 рассказала о пережитом страхе. По словам Евгении Лавриненко, после жесткой посадки в салоне началась паника и все иллюминаторы «загорелись красным».

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